İtalya, Estonya'ya şans tanımadı: 83-62

EuroBasket 2022 C Grubu ilk maçında İtalya ile Estonya karşı karşıya geldi.



Mediolanum Forum'da oynanan mücadeleyi İtalya 83-62 kazanırken, İtalya'da 19 sayı ile Simone Fontecchio ve 17 sayı ile Nicolo Melli öne çıkan isimler oldu. Estonya'da ise Kerr Kriisa'nın kaydettiği 18 sayı mağlubiyetin önüne geçemedi.



Grubun bir sonraki mücadelesinde İtalya, Yunanistan ile karşılaşırken Estonya, Ukrayna ile mücadele edecek.



