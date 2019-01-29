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İtalya devleri, Domagoj Vida'nın peşinde!

Serie A ekiplerinden Inter ile Roma, Beşiktaş'ın stoperi Domagoj Vida'yı gündemlerine aldı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
İtalya devleri, Domagoj Vida'nın peşinde!
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29 Ocak 2019 01:46
Devre arası transfer döneminde Ryan Babel, Vagner Love ve Pepe ile yollarını ayıran Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalya basınından Sky Italia'da yer alan habere göre; Serie A ekipleri Roma ve Inter, Domagoj Vida ile ilgileniyor.

Miranda'nın Monaco'ya transfer olması durumunda Inter'in Domagoj Vida'yı kadrosuna katmak için girişimde bulunacağı belirtildi.

Ayrıca Hırvat stoperin, Roma Sportif Direktörü Monchi tarafından da takip edildiği kaydedildi.

Beşiktaş ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon 23 maçta oynadı.

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