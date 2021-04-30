İtalya'dan Galatasaray için sürpriz orta saha iddiası

Galatasaray'da seçim öncesinde belirsizlik sürse de, Fatih Terim ve ekibinin çalışmaları doğrultusunda yeni sezon planları yapılırken, transfer listesi de oluşturuluyor.İtalyan basını, Galatasaray'ın Parma forması giyen Hernani'yi de transfer listesine yazdığını ve oyuncuyu yaz aylarında kadrosuna katmak için çalışmalar yürüttüğünü yazdı.Serie A'da kalma ihtimali oldukça düşük olan Parma'nın birçok oyuncusuyla yollarını ayırabileceğinin belirtildiği haberde, Galatasaray'ın da Hernani'nin en ciddi talibi olduğu vurgulandı.Parma Sportif Direktörü Javier Ribalta da Serie B'ye düştükten sonra birçok oyuncuyla yollarını ayıracaklarını söylerken,ifadelerini kullandı.Parma'nın sezon başında Zenit'ten 4,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Hernani, orta sahada forma giyiyor. Defansif özellikleriyle öne çıkmasına rağmen bu sezon takıma önemli skor katkısı yapan Brezilyalı oyuncu, 31 maçta 7 gol attı ve 2 de asist yaptı.1,88'lik Sambacı, Brezilya'da Atletico PR altyapısından yetiktikten sonra 8 milyon euro bonservis bedeliyle Zenit'e transfer oldu ve ardından Saint-Etienne forması da giydi.