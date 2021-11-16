İtalya'dan açıklama: 'VAR kayıtlarını paylaşabiliriz'

İtalya Serie A'da uzun süre maç yöneten eski hakem ve şimdilerin hakem komitesi üyesi Gianluca Rocchi ve İtalya Hakem Kurulu başkanı Alfredo Trentalange, kamuoyunun tepkisini çeken VAR sistemi ve hakemlerle ilgili açıklamalarda bulundu.



Rocchi, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Hakemleri Geliştirebiliriz ve geliştirmeliyiz, hem saha içerisinde hem de Var'daki hakemleri uzmanlaştırmalıyız." ifadelerini kullandı.



VAR'ın çok iyi bir teknoloji olduğunu belirten Rocchi, "Ffutbolu daha iyi anlamak için bir taktisyen aldık hataları en aza indirmek için uğraşıyoruz. Var, harika bir alet ama sahadaki hakem kararlarında tutarlı, dengeli olmalı. Olmazsa, Var bir düşman olabilir." şeklinde görüş bildirdi.



"VAR VE HAKEM DİYALOGLARINI PAYLAŞACAĞIZ"



VAR diyaloglarının paylaşımında bir sakınca olmadığını söyleyen Rocchi, "İleride hakem ile Var odası arasındaki sesi dinleme imkanı var mı?" sorusuna, "Yakında olacak çünkü bir sırrımız yok, iletişimin nasıl ve ne zaman gerçekleştiğini anlamak önemli. Belki bir hafiflik olabilir ama bu herkese hakemlerin iyi niyetini gösterecektir." açıklamalarında bulundu.



"DENEMEYE HAZIRIZ"



Hakem kurulu başkanı Trentalange ise yaptığı açıklamada, "Gelişebileceğimiz ve geliştirmemiz gereken bir numaralı meselemiz kesinlikle hakemlerin gelişimini hızlandırmak." dedi.



Trentalange ayrıca, "VAR diyaloglarını paylaşacağız, denemeye hazırız. VAR, büyük hataları ve büyük adaletsizlikleri ortadan kaldırmak için kullanılıyor bu iki sonuca da tam anlamıyla varmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Hakem konusunun artık bir mesele olmaması gerektiğini belirten Trentalange, "FIFA ve UEFA ile aynı dili konuşmak zorundayız. Hakemlere şiddet artıyor, İki ayda on dokuz vaka oldu. Bir savaş bülteni gibi görünüyor, bunların olmaması için çalışacağız" şeklinde konuştu.





İLGİLİ VİDEO