İtalya'dan açıklama: 'Napoli aynı hatayı yapmasın'

İtalyan menajer Dario Canovi, Victor Osimhen ve Kvaratskhelia için açıklamalar yaptı.Canovi yaptığı açıklamada, "Kvaratskhelia'nın uzun bir sözleşmesi var. Eğer Napoli'den ayrılmak istiyorsa kulübün onayına ihtiyacı var. Napoli, ya sözleşmesini yenilemeli ya da Victor Osimhen'de yapılan hata tekrarlanmadan uygun bir fiyata satmalı." ifadelerini kullandı.Dario Canovi, Victor Osimhen ile ilgili ise, "Victor Osimhen-Joshua Zirkzee takası mı? Bologna'da oynarken onu takip ediyordum, harika bir oyuncu. Victor Osimhen elbette bir şampiyon. Onun transferinde çok hata yapıldı. Napoli onu geçen yıl istediği bonservis ücretinden daha düşük bir fiyata satmak zorunda." diye konuştu.Kvaratskhelia, Napoli ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Victor Osimhen ise kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından İtalyan ekibine geri dönecek.