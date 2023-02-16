Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, ülkesinde yayınlanan bir rapora konu oldu.Sarı-kırmızılılar, İtalyan futbolcuyu Roma kulübünden 15 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna katmış, 23 yaşındaki on numaraya 4.5 yıllık sözleşme imzalatmıştı.İtalya Futbolcular Birliği, Roma'da gerçekleştirilen toplantıdabaşlıklı raporun sunumunu gerçekleştirdi.İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina'nın da hazır bulunduğu toplantıda İtalya Futbolcular Birliği Başkanı Umberto Calcagno bir konuşma gerçekleştirdi. Zaniolo konusunu buzdağının görünen kısmı olarak niteleyen Calcagno, oyuncunun eski kulübü Roma ile yaşadığı sıkıntılar ve kendisini Galatasaray'a transfer olmaya götüren süreç hakkında açıklamalarda bulundu.Ansa'da yer alan sözlerinde şunları söyledi: