İtalya'da Zaniolo tepkisi!

İtalya, yeni teknik direktörü Luciano Spalletti yöneminde Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Kuzey Makedonya ile 1-1 berabere kaldı.



İtalya'da 46. dakikada oyuna dahil olan Nicolo Zaniolo'nun performansı ise Çizme'de taraftarların tepkisine neden oldu.



İtalyan basınında yer alan haberde, taraftarın 24 yaşındaki futbolcu için, "Zaniolo artık temelllerini kaybetti" şeklinde yorumlarda bulunduğu belirtildi.



Mücadelede Kuzey Makedonya'nın golü öncesi faul yapan Zaniolo'nun, yaptığı faulün de gereksiz olduğu kaydedildi. İtalyan taraftarlar, yıldız futbolcu için, "Zaniolo'yu gereksiz faulü için tebrikler" şeklinde eleştiride bulundu.



