İtalya'da yeşil forma yasaklandı

İtalya'da Serie A yönetimi, 2022-23 sezonundan itibaren "yeşil forma" giyilmesini yasakladı.



Yasağın nedeni olarak ise, yeşil formaların TV yayınlarında zemin ile kontrast yaratarak görüntü kalitesini bozması gösterildi.



Renkleri yeşil-siyah olan Sassuolo ile birlikte yeşil formalar yapan Atalanta ve Lazio'nun bu karar sonrasında iyice düşünmesi gerekecek.



