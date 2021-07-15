İtalya'da yeşil forma yasaklandı

İtalya'da Serie A yönetimi, 2022-23 sezonundan itibaren "yeşil forma" giyilmesini yasakladı.
Yasağın nedeni olarak ise, yeşil formaların TV yayınlarında zemin ile kontrast yaratarak görüntü kalitesini bozması gösterildi.
Renkleri yeşil-siyah olan Sassuolo ile birlikte yeşil formalar yapan Atalanta ve Lazio'nun bu karar sonrasında iyice düşünmesi gerekecek.
Yasağın nedeni olarak ise, yeşil formaların TV yayınlarında zemin ile kontrast yaratarak görüntü kalitesini bozması gösterildi.
Renkleri yeşil-siyah olan Sassuolo ile birlikte yeşil formalar yapan Atalanta ve Lazio'nun bu karar sonrasında iyice düşünmesi gerekecek.