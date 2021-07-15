İtalya'da yeşil forma yasaklandı

İtalya'da Serie A yönetimi, 2022-23 sezonuyla birlikte sahalarda yeşil forma giyilmesini yasakladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
İtalya'da yeşil forma yasaklandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Temmuz 2021 22:50
İtalya'da Serie A yönetimi, 2022-23 sezonundan itibaren "yeşil forma" giyilmesini yasakladı.

Yasağın nedeni olarak ise, yeşil formaların TV yayınlarında zemin ile kontrast yaratarak görüntü kalitesini bozması gösterildi.

Renkleri yeşil-siyah olan Sassuolo ile birlikte yeşil formalar yapan Atalanta ve Lazio'nun bu karar sonrasında iyice düşünmesi gerekecek.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.