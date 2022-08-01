İtalya'da Victor Nelsson savaşı!

EMİRHAN'DAN SONRA NELSSON!

BOLOGNA DA DEVREYE GİRDİ

FIORENTINA MAÇINDA YAKIN TAKİP

DİĞER ADAY ATTILA SZALAI

Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan transferi için geri sayıma geçen Torino, Türkiye'den bir ismi daha gözüne kestirdi.İtalyan basınında yer alan haberde, savunmasını güçlendirmek isteyen Torino'nun Galatasaraylı Victor Nelsson ile ilgilendiği belirtildi.Torino'nun Danimarkalı savunma oyuncusu için Galatasaray'a teklif yapmaya hazırlandığı sırada Bologna'nın da devreye girdiği kaydedildi.Arthur Theate'yi Rennes'e satan Bologna'nın savunmanın merkezi için yeni bir isim aradığı ve adaylarından birinin de 23 yaşındaki futbolcu olduğu ifade edildi. Bologna'nın Nelsson transferinde öne geçebilmek adına kulübün sportif direktörü Marco Di Vaio'nun sarı-kırmızılıların Fiorentina ile oynadığı hazırlık maçını yerinden takip ettiği vurgulandı.İki takımın gözlemcilerinin de Nelsson için olumlu rapor verdiği ve Galatasaray'ın kapısını teklifle çalacakları öne sürüldü.