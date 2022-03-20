İtalya Serie A'da Milan, Cagliari deplasmanına konuk oldu.



Ligin 30. haftasında oynanan karşılaşmayı Milan, 1-0'lık skorla kazandı. Milan'a galibiyeti getiren golü 59. dakikada Ismail Bennacer kaydetti.



Bu sonucun ardından Milan, ligde puanını 66'ya yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Cagliari ise 25 puanda kaldı.



Milan, ligin bir sonraki haftasında kendi evinde Bologna ile karşılaşacak. Cagliari ise Udinese deplasmanına konuk olacak.





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