İtalya'da Milan'ın liderlik yürüyüşü!

İtalya Serie A'da Milan, deplasmanda karşılaştığı Cagliari'yi 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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İtalya'da Milan'ın liderlik yürüyüşü!
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20 Mart 2022 00:37
İtalya Serie A'da Milan, Cagliari deplasmanına konuk oldu.

Ligin 30. haftasında oynanan karşılaşmayı Milan, 1-0'lık skorla kazandı. Milan'a galibiyeti getiren golü 59. dakikada Ismail Bennacer kaydetti.

Bu sonucun ardından Milan, ligde puanını 66'ya yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Cagliari ise 25 puanda kaldı.

Milan, ligin bir sonraki haftasında kendi evinde Bologna ile karşılaşacak. Cagliari ise Udinese deplasmanına konuk olacak.

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