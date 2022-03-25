İtalya'da Mancini'nin alternatifleri hazır

2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde Kuzey Makedonya'ya 1-0 yenilerek Dünya Kupası'na gitme umutlarını tüketen İtalya'da, teknik direktör Roberto Mancini ile yollar ayrılabilir.



İtalyan basınından Sky Sports'un haberine göre, 2018'in ardından 2022 Dünya Kupası'na da gidemeyen İtalya Futbol Federasyonu, Mancini ile devam etmek istese de tecrübeli teknik adamın affını isteme fikrini düşündüğü ifade edildi. Mancini'nin ayrılması durumunda ise İtalya Futbol Federasyonu'nun takımın başında düşündüğü adayları belirlediği yazıldı.



LIPPI-CANNAVARO VEYA ANCELOTTI



İlk seçenek olarak 2006'da İtalya'ya Dünya Kupası kazandıran Marcelo Lippi ve yardımcısı olarak da Fabio Cannavaro'yu düşünen federasyon, ikinci seçenek olarak da Real Madrid ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan Carlo Ancelotti'yi düşünüyor. Ancak federasyonun Mancini'nin ayrılığı kesinleşmeden bir karar alması beklenmiyor.



İtalya Milli Futbol Takımı, bundan yalnızca 9 ay önce EURO2020 turnuvasında şampiyonluğa ulaşmıştı.





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