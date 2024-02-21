İtalya'da Hakan şaşkınlığı!

UEFA Şampiyonalar Ligi son 16 turu ilk maçında Inter, sahasında Atletico Madrid'i 79. dakikada Marko Arnautovic'in attığı golle 1-0 mağlup etti.



İtalyan basını, karşılaşmaya geniş yer ayırırken, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun performansı ise eleştirildi.



Corriere dello Sport'ta, Interli futbolcular için yapılan değerlendirmede Hakan Çalhanoğlu için, "Sezon boyunca hiç yapmadığı hataları yaptı. Şutları, pasları, top kontrolü... İlk yarıda 8 top kaybı yaptı ve normalde böyle bir oyuncu değil. Rakip takımda Koke'nin varlığı bahane olarak gösterilemez çünkü birbirlerinden uzak oynadılar." ifadeleri kullanıldı.



Inter'de bu sezon 30 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol attı ve 3 asist yaptı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU