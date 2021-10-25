İtalya'da haftaya 4 hocanın atılması damga vurdu

İtalya Serie A'nın 9. haftasında oynanan 10 maçın 3'ünde toplam 4 teknik adam oyundan ihraç edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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İtalya'da haftaya 4 hocanın atılması damga vurdu
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25 Ekim 2021 07:53
İtalya Serie A'da oynanan 9. haftasında 3 maçta 4 teknik adam kırmızı kartla oyundan ihraç edilerek ilginç bir istatistiğe imza attı.

Roma ile Napoli'nin 0-0 berabere kaldığı maçta Jose Mourinho 82. dakikada ikinci sarı kartından sonra oyundan atılırken Napoli'nin hocası Luciano Spalletti, maçın son düdüğünün ardından yanına gittiği hakemle konuşması sonrası kırmızı kart gördü.

Inter'in Juventus'la berabere kaldığı maçta ise Simone Inzaghi, 89'da Juventus lehine VAR'dan penaltı kararı çıkması sonrası gösterdiği tepkiyle oyundan atıldı.

Atalanta'nın Udinese'yi konuk ettiği 1-1 biten maçta Gian Piero Gasperini, teknik alanı ihlal ettiği gerekçesiyle ikinci sarısını gördü ve oyundan ihtaç oldu. 2 dakika sonra ise Atalanta kalesinde golü gördü.

Teknik adamlarla ilgili cezaların kaç maç olacağı ise merakla bekleniyor.


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