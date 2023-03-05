İtalya'da gündem Zaniolo

Galatasaray, cumartesi günü hazırlık karşılaşmasında İstanbulspor'u mağlup ederken yeni transfer Nicolo Zaniolo performansıyla dikkat çekti.



İtalyan yıldız, sonradan oyuna girdiği mücadelede önce golünü attı, ardından asist yaptı. İtalyan basını, Zaniolo'nun performansını sayfalarına taşıdı.



İtalyan Corriere dello Sport da Zaniolo'nun İstanbulspor karşısındaki performansına geniş yer ayırdı.



'Zaniolo artık üzgün' değil başlıklı haberde; "Nicolo Zaniolo'nun yüzünden Roma'daki son döneminde olduğu gibi üzüntü ve ıstırabı okuyamazsınız artık" ifadeleri kullanıldı.



Haberde Zaniolo'nun attığı gollerden sonra takım arkadaşları ve taraftarlarla yaşadığı sevinçlere de yer verildi ve, "84. dakikada gol attı ve 88 dakikada ise çizgiye inerek bir asist yaptı. İçinde bir coşku vardı. Gol sevinci sırasında takım arkadaşları ona katıldı ve hemen kucaklaştılar." sözleri yer aldı.



Haberde ayrıca Galatasaray'ın, deprem nedeniyle verilen aranın ardından yeniden lige döneceği bilgisine yer verilirken, Zaniolo'nun da Teknik Direktör Okan Buruk'un güvenini kazandığı belirtildi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ