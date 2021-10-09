İtalya'da gündem Pjanic: 'Juventus'a mı dönüyor?'

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, Altay maçında yaşadığı sakatlıktan ötürü bir süredir sahalardaki yerini alamıyordu.Futbola verilen milli arayı fırsat bilen yıldız isim, sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Fransa-Belçika maçını izlemek için İtalya'ya giden yıldız futbolcu eski kulübünü ziyaret etti.İtalyan basınında yer alan haberde, 31 yaşındaki futbolcuyu eski takımı Juventus'un antrenmanlarını yaptığı Continassa'ya girerken görüntüledi.Boşnak orta sahanın burada teknik direktör Massimiliano Allegri ve birkaç eski takım arkadaşıyla görüştüğü belirtildi.Pjanic'in Juventus'un tesislerine gitmesi, "İtalyan ekibine geri mi dönecek?" yorumlarına neden oldu.