İtalya'da gündem oldu: Galatasaray & Dybala

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Paulo Dybala için İtalyan basınında dikkat çeken detaylar yazıldı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Imago
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İtalya'da gündem oldu: Galatasaray & Dybala
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20 Aralık 2024 08:11
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Paulo Dybala, takımı Roma'nın önceki gece İtalya Kupası'nda Sampdoria ile oynadığı karşılaşmada oynatılmadı.

Maça yedek kulübesinde başlayan Arjantinli futbolcu, doksan dakikada şans bulamadı. İtalyan basınında çıkan haberlere göre 31 yaşındaki oyuncu forma giymemesine rağmen öne çıkan isimlerinden biriydi.

"TEKLİFLER BEKLENİYOR" YAZILDI

Galatasaray'a transferinin söz konusu olması nedeniyle kameraların sürekli üzerinde olduğu belirtilen Dybala için 'teklifler bekleniyor' diye yazanlar da oldu.

SHOMURODOV'UN GOL SEVİNCİ

Roma Olimpiyat Stadı'nda sarı-kırmızılıların 4-1 kazanarak turu geçtiği karşılaşmada son golü atan Shomurodov'un, sevinci sırasında yedek kulübesine koşmasına ve oradaki Dybala'ya gitmesine ayrıca dikkat çekildi.

MERAK UYANDIRDI

Shomurodov'un Dybala ile kucaklaşarak kutlaması için 'merak uyandırdı' yorumları yapıldı. 

 
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