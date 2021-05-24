İtalya'da çılgın son, Napoli dışarıda, Juventus içeride!

İtalya Serie A'da oynanan son hafta maçlarının ardından Juventus Şampiyonlar Ligi biletini aldı, Napoli ise Verona ile berabere kalarak Şampiyonlar Ligi potasının dışında kaldı.

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İtalya'da çılgın son, Napoli dışarıda, Juventus içeride!
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23 Mayıs 2021 23:43
İtalya Serie A'nın 38. ve son haftasındaki maçların ardından Şampiyonlar Ligi bileti alan takımlar belli oldu.

Juventus, son hafta deplasmanda karşılaştığı Bologna'yı 4-1 yendi ve sezonu 4. sırada tamamladı. Juve'ye galibiyeti getiren goller 6. dakikada Chiesa, 29. ile 47. dakikalarda Morata ile 45. dakikada Rabiot'tan geldi. Torino ekibinde Cristiano Ronaldo, bu kritik maçta bir sakatlığı olmamasına rağmen yedek kulübesinde yer aldı.

MILAN KENDİ İŞİNİ GÖRDÜ

Haftaya 4. sırada giren Milan, deplasmanda Atalanta'yı 2-0 yenerek sezonu 79 puanla 2. sırada tamamladı. Milan'ın galibiyet gollerini 43. ve 90+4. dakikalarda penaltıdan Kessie kaydederken, milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu mücadeleye ilk 11'de başladı.

NAPOLI KENDİNİ YAKTI!

Son haftaya girilirken 3. sırada olan Napoli, evinde Verona ile 1-1 berabere kaldı ve Juventus'un altında kalarak, sezonu 77 puanla 5. tamamladı. UEFA Avrupa Ligi bileti alan Napoli 60. dakikada Rrahmani'nin golüyle öne geçerken, Verona'nın beraberlik golünü 69. dakikada Faraoni kaydetti.

RONALDO GOL KRALI OLDU

38 haftalık sezonda 33 maçta forma giyen Juventus'un Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo attığı 29 golle sezonun gol kralı olmayı başardı.

Ronaldo'yu 24 golle Inter'in Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, 22 golle Atalanta'nın Kolombiyalı forveti Luis Muriel takip etti. .

SERIE A'DA ŞAMPİYONLAR LİGİ
Inter
Milan
Atalanta
Juventus

SERIE A'DA UEFA AVRUPA LİGİ
Napoli
Lazio

SERIE A'DA KONFERANS LİGİ
Roma

SERIE A'DA KÜME DÜŞENLER
Benevento
Crotone
Parma


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