İtalya'da çılgın son, Napoli dışarıda, Juventus içeride!

İtalya Serie A'nın 38. ve son haftasındaki maçların ardından Şampiyonlar Ligi bileti alan takımlar belli oldu.



Juventus, son hafta deplasmanda karşılaştığı Bologna'yı 4-1 yendi ve sezonu 4. sırada tamamladı. Juve'ye galibiyeti getiren goller 6. dakikada Chiesa, 29. ile 47. dakikalarda Morata ile 45. dakikada Rabiot'tan geldi. Torino ekibinde Cristiano Ronaldo, bu kritik maçta bir sakatlığı olmamasına rağmen yedek kulübesinde yer aldı.



MILAN KENDİ İŞİNİ GÖRDÜ



Haftaya 4. sırada giren Milan, deplasmanda Atalanta'yı 2-0 yenerek sezonu 79 puanla 2. sırada tamamladı. Milan'ın galibiyet gollerini 43. ve 90+4. dakikalarda penaltıdan Kessie kaydederken, milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu mücadeleye ilk 11'de başladı.



NAPOLI KENDİNİ YAKTI!



Son haftaya girilirken 3. sırada olan Napoli, evinde Verona ile 1-1 berabere kaldı ve Juventus'un altında kalarak, sezonu 77 puanla 5. tamamladı. UEFA Avrupa Ligi bileti alan Napoli 60. dakikada Rrahmani'nin golüyle öne geçerken, Verona'nın beraberlik golünü 69. dakikada Faraoni kaydetti.



RONALDO GOL KRALI OLDU



38 haftalık sezonda 33 maçta forma giyen Juventus'un Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo attığı 29 golle sezonun gol kralı olmayı başardı.



Ronaldo'yu 24 golle Inter'in Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, 22 golle Atalanta'nın Kolombiyalı forveti Luis Muriel takip etti. .



SERIE A'DA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Inter

Milan

Atalanta

Juventus



SERIE A'DA UEFA AVRUPA LİGİ

Napoli

Lazio



SERIE A'DA KONFERANS LİGİ

Roma



SERIE A'DA KÜME DÜŞENLER

Benevento

Crotone

Parma



