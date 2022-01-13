İtalya'da çılgın maç! 7 gol, 3 kırmızı!

İtalya Kupası son 16 turu maçında Fiorentina, Napoli ile karşı karşıya geldi.



Stadio Diego Armando Maradona'da oynanan mücadeleyi Fiorentina 5-2 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.



Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri, 41. dakikada Vlahovic, 57. dakikada Biraghi, 105. dakikada Venuti, 108. dakikada Piatek ve 119. dakikada Maleh kaydetti. Napoli'nin gollerini ise 44. dakikada Mertens ve 90+5. dakikada Petagna attı.



Fiorentina'nın yeni transferi Piatek ilk maçında ilk golünü attı.



Napoli'de 84. dakikada Lozano ve 90. dakikada Ruiz, Fiorentina'da ise 45+2. dakikada Dragowski kırmızı kartla oyundan atıldı.



Fiorentina bu sonuçla İtalya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.





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