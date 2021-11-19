İtalya'da Belotti savaşı: Inter - Milan!

İtalya Serie A ekiplerinden Torino'da, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan forvet oyuncusu Andrea Belotti, kulübüyle yeni sözleşme imzalamayacağı ve oyuncunun Milan, İnter ve Fiorentina takımlarından birine transfer olacağı önde sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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İtalya'da Belotti savaşı: Inter - Milan!
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19 Kasım 2021 20:05
İtalya Serie A ekiplerinden Torino'da forma giyen Belotti'nin, kulübüyle yeni sözleşme konusunda anlaşamadığı ve takımdan ayrılacağı iddia edildi.

İtalyan basını, Torino'nun Belotti'yi ücretsiz kaybetmek istemediği bu yüzden kış transfer döneminde satmayı planladığını bildirdi.

Torino'dan ayrılması durumunda İtalyan devlerinden birine transfer olacağı düşünülen oyuncuya Milan'ın ilgisinin yüksek olduğu belirtildi.

Ayrıca, Inter ve Fiorentina kulüpleri de kadro derinliği yaratmak açısından oyuncuyu transfer etmek için girişimlere başladıkları aktarıldı.

Belotti, Torino ile çıktığı 236 maçta 107 gol 27 asistlik performans sergiledi.


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