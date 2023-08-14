İtalya basını yazdı! Salih için Genoa iddiası

Beşiktaş'ta forma giyen Salih Uçan için İtalya basınında sürpriz bir iddia atıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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İtalya basını yazdı! Salih için Genoa iddiası
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14 Ağustos 2023 12:52
Beşiktaş'ın 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli futbolcu için İtalya basınından sürpriz bir iddia geldi.

Tuttomercato'nun haberine göre, Salih Uçan İtalya'ya geri dönebilir. Henüz sözleşme uzatmayan oyuncu ile Genoa'nın ilgilendiği kaydedilirken, görüşme yapmak için temasa geçileceği aktarıldı.

DAHA ÖNCE 2 SERIE A TAKIMDA GÖREV ALDI

2014'te Fenerahçe'den Roma'ya kiralanan Salih, 2 sezon İtalyan devinde 10 maçta forma giydi. Tecrübeli orta saha 2018-2019 sezonunda ise Empoli forması giymişti.
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