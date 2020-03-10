İtalya Başbakanı'ndan koronavirüs kararı

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkede koronavirüs sebebiyle bir süre tüm spor organizasyonlarının askıya alındığını açıkladı.Dünyada koronavirüs salgınının en hızlı yayıldığı ülkelerin başında gelen İtalya'da bir süredir virüsün görüldüğü bölgelerin takımlarının maçları erteleniyordu. Son olarak İtalya futbolcular birliği ve kamuoyunun da baskısıyla liglerin tatil edilmesi gündemdeydi.Başbakan Giuseppe Conte katıldığı canlı yayında Serie A'da dahil olmak üzere İtalya'da bir süreliğine tüm spor organizasyonlarının ertelendiğini duyurdu.