İtalya Başbakanı'ndan koronavirüs kararı

Koronavirüs'ün dünyada en hızlı yayıldığı ülkelerden biri olan İtalya'da tüm ülkede Serie A dahil tüm spor organizasyonlarının ertelendiği açıklandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
İtalya'da oynanan Parma - Spal maçında Ennio Tardini Stadı'nın tribünlerine seyirciler alınmamıştı.
İtalya'da oynanan Parma - Spal maçında Ennio Tardini Stadı'nın tribünlerine seyirciler alınmamıştı.
09 Mart 2020 23:59
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkede koronavirüs sebebiyle bir süre tüm spor organizasyonlarının askıya alındığını açıkladı.

Dünyada koronavirüs salgınının en hızlı yayıldığı ülkelerin başında gelen İtalya'da bir süredir virüsün görüldüğü bölgelerin takımlarının maçları erteleniyordu. Son olarak İtalya futbolcular birliği ve kamuoyunun da baskısıyla liglerin tatil edilmesi gündemdeydi.

Başbakan Giuseppe Conte katıldığı canlı yayında Serie A'da dahil olmak üzere İtalya'da bir süreliğine tüm spor organizasyonlarının ertelendiğini duyurdu.

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