İtalya - Avusturya maçı canlı olarak Tuttur'da

EURO 2020 son 16 turu mücadelesinde İtalya ile Avusturya zorlu maça çıkacak. Maçın heyecanı Tuttur.com
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Karşılaşmada İtalya'nın galibiyetine 1,35 oran verildi. Avusturya galibiyetine 5,60 oran verilirken beraberliğe ise 3,45'lik oran uygun görüldü. Maçın 2,5 ALT oranına 1,56'lik oran belirlenirken 2,5 ÜST'e ise 1,88'lik oran uygun görüldü. İTALYA - AVUSTURYA MAÇI TUTTUR'DA! TIKLAYIN HANGİ OYUNCU GOL ATAR?
İtalya - Avusturya karşılaşmasında Ciro Immobile'nin gol atmasına 2,07'lik oran uygun görüldü. Andrea Belotti'nin gol atmasına 2,37 ve Lorenzo Insigne'nin gol atmasına ise 2,60 oran verildi. Avusturya'da ise Marcel Sabitzer'in gol atmasına 5,00 oran verilirken Sasa Kalajdzic'in gol atmasına ise 4,10'luk oran verildi. KIRMIZI KART OLUR MU?
Maç için açılan özel bahislerde Kırmızı kart olur için 3,85 oran uygun görüldü. İLK KUPONUNDA 60 TL HEDİYE!
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