Italiano: 'Sonuç dışında takımımdan memnunum'

Fiorentina teknik direktörü Vincenzo Italiano, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldukları hazırlık maçının ardından konuştu.



Italiano sonuç dışında takımının performansından memnun olduğunu söyledi.



Italiano'nun açıklamaları şöyle: "Güçlü ve üst düzey bir takıma karşı zor bir sınav verdik. İlk 10 dakikada önlemler almaya başladık ama yediğimiz ilk gol beni çok sinirlendirdi. Takımın reaksiyonunu beğendim. Sonuç dışında performansımız iyiydi"





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