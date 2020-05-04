İşyerleri maskeyi nereden alacak?

İŞYERLERİ İÇİN MASKE BAŞVURUSU YAPMA EKRANI

Eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı esnasında yaşanan yoğunluğun azaltılması yönünde Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile yapılan görüşmeler sonucunda yeni düzenlemeler yapıldı. Buna göre; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir işyerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlar, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacak. Bu vatandaşlar, maskelerini çalıştıkları kurum ve işyerlerinden temin edecekler. İş yerlerinin de maskeleri DMO'dan temin etmesi bekleniyor. Gözler şimdi DMO'dan maske başvurularının nasıl yapılacağında. İşte, konuya dair ayrıntılar...Parayla maske satışını yasaklamasının ardından vatandaşın maskeye ulaşma yönündeki araştırmaları sürüyor. İlk önce vatandaşların e-devlet üzerinden başvuru yaparak PTT aracılığıyla da maskelere ulaşılabileceği, telefonlara gelecek kod aracılığıyla eczanelerden maskelerin ücretsiz temin edilebileceği açıklanmıştı.Dağıtımlarda öncelikle yaş aralığı belirlendi ancak sokağa çıkması gereken büyük bir nüfus ve yabancı uyruklu kişiler maskeye ulaşamadı. Bunun üzerine Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na bir yazı göndererek maske dağıtımının kolaylaştırılması için önerilerde bulundu. Alınan karar gereği; kamu kurum ve kuruluşların çalışanları ile sigortalı çalışanlara maskeleri artık işyerleri temin edecek.Bundan sonra özel işyerleri de maskeleri Devlet Malzeme Ofisi'nden temin edecek. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan da Hürriyet'e şunları söyledi:"Maske dağıtmaya başladığımızdan bu yana sistem zaten böyleydi. Türkiye'de günlük maske üretimi 8 milyon ancak günlük 13.5 milyon maskeye ihtiyaç var. Bunu karşılayabilmek adına yapılan bir çalışma olsa gerek. Böylece yaklaşık 15 milyon kişiye maskelerini kurumları dağıtmış olacak. Hâlâ mülteci sorunu da çözülmüş değil. Onlar maskeye hiç ulaşamıyor. Bu nedenle biz eczacılar olarak maskelerin devletin belirlediği bir ücretle satılması gerektiğini düşünüyoruz."DMO tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada kamu kurumlarına maske dağıtımında izlenecek başvuru esaslarını açıklamıştı. Alınan kararın ardından, özel şirketler için de aynı yolun izlenip izlenmeyeceği henüz net değil. Kamu kurumlarının maske başvurusu için izlenen yol şöyle;Kamu kurum ve kuruluşlarınca, söz konusu taleplerin https://www.dmo.gov.tr adresinden "DMO Müşteri Hesaplarına" giriş yapılarak Maske Talep Formu (https://www.dmo.gov.tr/MusteriIslemleri/Covid/MaskeTalep) sayfasından bildirilmesi gerekmektedir.DMO Müşteri Hesabı olmayan Kamu kurum ve kuruluşları https://www.dmo.gov.tr/MusteriIslemleri/Uyelik/MusteriKayit adresinden üyelik başvuru formunu düzenlemek suretiyle kayıt olabileceklerdir.Maske talebi hakkında daha fazla detay bilgi ve sorularınız için 444 5 366 veya bölge müdürlüklerimiz ile irtibat büro müdürlüklerimiz ile iletişme geçebilirsiniz.