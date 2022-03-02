İsviçreli milyarder: 'Chelsea için teklifimizi yaptık!'

İsviçreli milyarder Hansjörg Wyss, Chelsea'yi satın almak için Roman Abramovich ile görüşmelere başladığını açıkladı.



Roman Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi nedeniyle İngiltere'de artan bir baskının altında ve bu nedenle Chelsea'nin yönetimini süresiz olarak Chelsea Mütevelli Heyeti'ne bıraktığını duyurdu.



"ABRAMOVICH, 2.4 MİLYAR EURO'SUNU DA İSTİYOR"



ABD'de yaşayan ve servetini tıbbis cihaz üretimiyle oluşturan Hansjörg Wyss, "Roman Abramovich, Putin'in en yakında danışmanlarından ve arkadaşlarından biri. Diğer tüm oligarklar gibi, o da panik içinde. Abramovich, İngiltere'deki tüm varlıklarını elden çıkarmaya çalışıyor. Ayrıca, Chelsea'den çabucak kurtulma gayreti içerisinde. Ben ve diğer 3 arkadaşım, Chelsea'yi Abramovich'ten satın almak için salı günü bir teklif yaptık. 4-5 gün bekleyeceğiz. Abramovich, şu anda çok fazla şey istiyor. Chelsea'nin ona 2.4 milyar euro borcu varmış. Ancak, Chelsea'nin parası yok. Anlamı şu, Chelsea'yi satın almak isteyen biri bu 2.4 milyar euro'yu da ödemek zorunda." açıklamasını yaptı.



"TAM SATIŞ FİYATINI BİLEMİYORUZ"



Hansjörg Wyss, "Tam satış fiyatını bilemiyoruz. Chelsea'yi satın alabildiğimi hayal edebiliyorum. Ancak, önce genel koşulları bilmeliyiz. Satın alırsam da tek başıma almayacağım. Benimle birlikte 6-7 yatırımcı daha olacak." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





İLGİLİ VİDEO