İsviçre'den karamsar bir bakış: "Futbol ölüyor"

Sion Kulübü Başkanı Christian Constantin, futbol ekonomisinin karanlık bir noktada olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İsviçre'den karamsar bir bakış: 'Futbol ölüyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Mart 2021 19:48
Pandemi sonrasında büyük yara alan futbol ekonomisinin geldiği son nokta hakkında, İsviçre'de Sion Kulübü Başkanı Christian Constantin'den flaş bir açıklama geldi.

Constantin, futbol ekonomisinin geri dönülebilecek bir noktada olmadığını söylerken, "Barcelona'nın bile 1 milyar euro borcu var. Tsunami geliyor, kimse farkında değil. Artık yapabileceğimiz bir şey yok. Futbol batıyor, herkes bir çözümü varmış gibi yapıyor." dedi.

Futbolun sürdürülebilir bir oyun olmaktan çıktığını belirten başkan, "Gelecek sezon futbol gerçekten olabilecek mi? Taraftarlar yok, sponsorlar kaçıyor. Büyük felaketin kapısındayız, her şey paramparça olmak üzere" ifadelerini kullandı.

Christian Constantin, pandeminin ardından oyuncularından maaşlarını aylık 12 bin 350 frank seviyesine çekmelerini istedikten sonra kabul etmeyen 8 futbolcuyla yollarını ayırmıştı.

 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.