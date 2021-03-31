İsviçre'den karamsar bir bakış: 'Futbol ölüyor'

Pandemi sonrasında büyük yara alan futbol ekonomisinin geldiği son nokta hakkında, İsviçre'de Sion Kulübü Başkanı Christian Constantin'den flaş bir açıklama geldi.



Constantin, futbol ekonomisinin geri dönülebilecek bir noktada olmadığını söylerken, "Barcelona'nın bile 1 milyar euro borcu var. Tsunami geliyor, kimse farkında değil. Artık yapabileceğimiz bir şey yok. Futbol batıyor, herkes bir çözümü varmış gibi yapıyor." dedi.



Futbolun sürdürülebilir bir oyun olmaktan çıktığını belirten başkan, "Gelecek sezon futbol gerçekten olabilecek mi? Taraftarlar yok, sponsorlar kaçıyor. Büyük felaketin kapısındayız, her şey paramparça olmak üzere" ifadelerini kullandı.



Christian Constantin, pandeminin ardından oyuncularından maaşlarını aylık 12 bin 350 frank seviyesine çekmelerini istedikten sonra kabul etmeyen 8 futbolcuyla yollarını ayırmıştı.







