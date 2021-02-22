İsviçre'de sahaya köpek girdi!

İsviçre'de Zürih ile Sion arasındaki mücadeleye davetsiz bir misafir konuk oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler
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İsviçre'de sahaya köpek girdi!
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22 Şubat 2021 18:00
İsviçre Süper Ligi'nin 21. haftasında Zürih ile Sion karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 40. dakikasında mücadele 1-1'lik eşitlikle devam ederken sahaya davetsiz bir misafir girdi.

Sakatlık nedeniyle oyunun durmasının ardından sahaya atlayan Cookie adındaki köpek, bir süre saha içinde kaldı.

Zürih Başkanı Ancillo Canepa, Cookie'yi almak için tribünlerden aşağıya indi ve köpeği dışarıya çıkarttı.

Cookie'nin çıkmasının ardından oyun kaldığı yerden devam etti ve müsabaka, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.



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