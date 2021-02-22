İsviçre'de sahaya köpek girdi!

The FC Zürich President had to run down to collect his dog Cookie who had invaded the pitch during their match against Sion...pic.twitter.com/fNmxPK5B9E



— The Sportsman (@TheSportsman) February 21, 2021

İsviçre Süper Ligi'nin 21. haftasında Zürih ile Sion karşı karşıya geldi.Karşılaşmanın 40. dakikasında mücadele 1-1'lik eşitlikle devam ederken sahaya davetsiz bir misafir girdi.Sakatlık nedeniyle oyunun durmasının ardından sahaya atlayan Cookie adındaki köpek, bir süre saha içinde kaldı.Zürih Başkanı Ancillo Canepa, Cookie'yi almak için tribünlerden aşağıya indi ve köpeği dışarıya çıkarttı.Cookie'nin çıkmasının ardından oyun kaldığı yerden devam etti ve müsabaka, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.