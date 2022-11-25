İsviçre'ye gidecek olan milli cimnastikiler hazır!

Milli cimnastikiler Adem Asil ve Bilge Tarhan, İsviçre'de katılacakları uluslararası turnuvaların hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye Cimnatik Federasyonundan yapılan açıklamada, "Sporcularımız Adem Asil ve Bilge Tarhan, İsviçre Cimnastik Federasyonu'nun daveti üzerine, 21-27 Kasım tarihlerinde İsviçre'de düzenlenecek Memorial Arthur Gander ve Swiss Cup Zürich Uluslararası Artistik Cimnastik Turnuvaları'nda yarışacak. Sporcularımıza başarılar dileriz." denildi.
Türkiye Cimnatik Federasyonundan yapılan açıklamada, "Sporcularımız Adem Asil ve Bilge Tarhan, İsviçre Cimnastik Federasyonu'nun daveti üzerine, 21-27 Kasım tarihlerinde İsviçre'de düzenlenecek Memorial Arthur Gander ve Swiss Cup Zürich Uluslararası Artistik Cimnastik Turnuvaları'nda yarışacak. Sporcularımıza başarılar dileriz." denildi.
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