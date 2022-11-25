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İsviçre'ye gidecek olan milli cimnastikiler hazır!

İsviçre'ye gidecek olan milli cimnastikiler, hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İsviçre'ye gidecek olan milli cimnastikiler hazır!
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25 Kasım 2022 22:56
Milli cimnastikiler Adem Asil ve Bilge Tarhan, İsviçre'de katılacakları uluslararası turnuvaların hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Cimnatik Federasyonundan yapılan açıklamada, "Sporcularımız Adem Asil ve Bilge Tarhan, İsviçre Cimnastik Federasyonu'nun daveti üzerine, 21-27 Kasım tarihlerinde İsviçre'de düzenlenecek Memorial Arthur Gander ve Swiss Cup Zürich Uluslararası Artistik Cimnastik Turnuvaları'nda yarışacak. Sporcularımıza başarılar dileriz." denildi.

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