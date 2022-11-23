İsviçre ve Kamerun ilk kez karşı karşıya gelecek

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda G Grubu ilk maçında İsviçre ile Kamerun perşembe günü karşı karşıya gelecek.Al Janoub Stadı'nda oynanacak ve Arjantinli hakem Facundo Tello'nun düdük çalacağı G Grubu mücadelesi, saat 13.00'te başlayacak.İki ülke, bu mücadeleyle tarihlerinde ilk kez karşıya gelecek.Gruptaki diğer maçta ise Brezilya ile Sırbistan, Lusail Stadı'nda puan mücadelesi verecek.Daha önce Dünya Kupası finallerine 11 kez katılan (1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1994, 2006, 2010, 2014 ve 2018) İsviçre, turnuvanın deneyimli takımları arasında bulunuyor.Son olarak 1954'te çeyrek finale yükselebilen İsviçre, 2006, 2014 ve 2018'de adını son 16 takım arasına yazdırmıştı.Dünya Kupası'nda çıktığı 37 karşılaşmada 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 yenilgi alan İsviçre, bu karşılaşmalarda 50 gol atıp, kalesinde 64 gol gördü.Kamerun Milli Takımı, Dünya Kupası'na 8. kez mücadele edecek.Dünya Kupası tarihinde 23 maç yapan Kamerun, bu maçlardan 4'ünü kazandı, 7'sinden beraberlikle, 12'sinden mağlubiyetle ayrıldı.Turnuvaya son olarak 2014'te katılan Kamerun, Dünya Kupası tarihi boyunca 18 gol attı, kalesinde 43 gol gördü.