İsviçre-Ukrayna maçı koronavirüs nedeniyle oynanmayacak

Ukrayna'nın UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta bu akşam İsviçre'ye konuk olacağı karşılaşma, takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle oynanmayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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İsviçre-Ukrayna maçı koronavirüs nedeniyle oynanmayacak
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17 Kasım 2020 19:38
Ukrayna'nın UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta bu akşam İsviçre'ye konuk olacağı karşılaşma, takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle oynanmayacak.

Ukrayna Futbol Federasyonu, milli takımda çıkan Kovid-19 vakaları sonrasında kafilenin karantinaya alınması sebebiyle İsviçre maçının oynanmayacağını duyurdu.

Karşılaşmayla ilgili kararın daha sonra UEFA tarafından açıklanacağı ifade edildi.

Son yapılan Kovid-19 testlerinin ardından Ukrayna Milli Takımı'nda oyuncular Ruslan Malinovskyi, Sergiy Kryvtsov, Junior Moraes ve antrenör Ivan Bashtovy'nin sonuçlarının pozitif çıktığı açıklanmıştı. Daha önce ise Eduard Sobol, Yevhen Makarenko ve Dmytro Riznyk'in koronavirüse yakalandığı belirtilmişti.



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