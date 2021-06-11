İsviçre - Türkiye maçı canlı olarak Tuttur'da

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A Milli Takımımız, EURO 2020 A Grubu üçüncü maçında İsviçre ile Bakü'de karşılaşacak. Maçın heyecanı'da yaşanacak.Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz. Ayrıca Tuttur'un kampanyalarından da faydalanabilirsiniz.Karşılaşmada İsviçre'nin galip gelmesine 1,48 oran verilmiş ve maçın favorisi olarak gösterilmiş. Türkiye'nin galibiyet oranı 4,10 olarak gösterilirken beraberliğe verilen oran ise 3,25 olarak belirkendi. Maçta 2,5 ALT oranı 1,84 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,51...Karşılaşma için açılan özel bahislerde İsviçreli Mario Gavranovic'in gol atmasına 2,19 ve Haris Seferovic'in gol atmasına 2,17 oran verildi. Türkiye'de ise Burak Yılmaz'ın gol atmasına 3,10 oran verilirken Hakan Çalhanoğlu'nun gol atmasına 4,20 oran uygun görüldü.İsviçre - Türkiye maçında kırmızı kart olur bahisine 3,45 oran verildi.İlk kuponunda 60 TL'ye kadar bonus! Şimdi üye ol, ilk kuponunda kupon bedelin kadar bonus kazan, krallar gibi tuttur!Euro 2020'nin kralına 5.000 TL, ikinciye tam 2.000 TL bonus. Yarışmaya katılmak için yapman gereken tek şey Euro 2020 maçlarına tuttur'da oynamak ve Kupon Kralı, Sürpriz Kralı, Sosyal Kralı kategorilerinden birinde ilk ikiye girmek.Euro 2020'ye de tuttur'da oyna, krallar gibi tuttur!