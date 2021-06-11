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İsviçre - Türkiye maçı canlı olarak Tuttur'da

EURO 2020'de Milli Takımımız Türkiye gruptaki 3. maçında İsviçre ile karşılaşıyor. Heyecan Tuttur'da canlı olarak yaşanacak.

İsviçre - Türkiye maçı canlı olarak Tuttur'da
A Milli Takımımız, EURO 2020 A Grubu üçüncü maçında İsviçre ile Bakü'de karşılaşacak. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Karşılaşmada İsviçre'nin galip gelmesine 1,48 oran verilmiş ve maçın favorisi olarak gösterilmiş. Türkiye'nin galibiyet oranı 4,10 olarak gösterilirken beraberliğe verilen oran ise 3,25 olarak belirkendi. Maçta 2,5 ALT oranı 1,84 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,51...

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HANGİ OYUNCU GOL ATAR?

Karşılaşma için açılan özel bahislerde İsviçreli Mario Gavranovic'in gol atmasına 2,19 ve Haris Seferovic'in gol atmasına 2,17 oran verildi. Türkiye'de ise Burak Yılmaz'ın gol atmasına 3,10 oran verilirken Hakan Çalhanoğlu'nun gol atmasına 4,20 oran uygun görüldü.

KIRMIZI KART OLUR MU?

İsviçre - Türkiye maçında kırmızı kart olur bahisine 3,45 oran verildi.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 2 2 0 0 6 0 6 6
2 Galler 2 1 1 0 3 1 2 4
3 İsviçre 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 Türkiye 2 0 0 2 0 5 -5 0
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