  •  
    Comolli: "Wilshere'ın transferi olmadı ama..."
  •  
    Ve Süper Lig ALEV aldı;
    Son dakika transferleri
  •  
    F.Bahçe'de transferlerin önüne çıkan o 7 ENGEL
  •  
    Terim'in sürpriz hedefi! Rusya'daki o buluşma!..
  •  
    Vida'nın transfer isteği; "Beni satın, kazanalım"

İsviçre polisinden, Galatasaray'a yasak

Kamp çalışmalarını İsviçre'de sürdüren Galatasaray, İsviçre polisinin yasağıyla karşı karşıya kaldı.

Kaynak: Akşam
İsviçre polisinden, Galatasaray'a yasak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Temmuz 2018 08:48
İsviçre polisi, Galatasaray'ın çalışmalarına taraftar almasına izin vermeyip 1 kişi dahi alsa ağır para cezası uygulayacaklarını belirtti.

Bu gelişmenin ardından Galatasaray da taraftarına kapılarını açamadı.

Teknik Direktör Fatih Terim, onların yanına giderek "Biz sizi almaz mıyız? Ama yaptırımlar böyle" diye seslendi.

Çalışma sonrası Fatih Terim'in talimatıyla tüm futbolcular taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.





Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için