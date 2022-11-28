İsviçre'nin kilidini Casemiro açtı!

MAÇTAN NOTLAR

S Takımlar O G B M A Y Av. P 1 Brezilya 2 2 0 0 3 0 3 6 2 İsviçre 2 1 0 1 1 1 0 3 3 Kamerun 2 0 1 1 3 4 -1 1 4 Sırbistan 2 0 1 1 3 5 -2 1

2022 Katar Dünya Kupası G Grubu karşılaşmasında Brezilya ile İsviçre karşı karşıya geldi. Stadyum 974'te oynanan karşılaşmayı Brezilya 1-0'lık skorla kazandı.Karşılaşma uzun süre 0-0 devam ederken, Brezilya'ya galibiyeti getiren golü 83. dakikada Casemiro attı.Brezilya'nın Vinicius Junior ile bulduğu bir gol ise VAR incelemesinin ardından ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.İsviçre'de karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Galatasaraylı Haris Seferovic, 75. dakikada oyuna dahil oldu.Bu sonucun ardından Brezilya, grupta 6 puana yükseldi ve ikinci tura çıkmayı garantiledi. İsviçre 3 puanda kaldı.Brezilya, grubun son haftasında Kamerun ile karşılaşacak. İsviçre ise Sırbistan ile kozlarını paylaşacak.Orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabakanın ilk yarısında iki takım da pozisyona girmekte zorlandı.Brezilya'nın 64. dakikada Vinicius Jr ile bulduğu gol, yapılan VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.İkinci yarıda daha baskılı oynayan "Sambacılar", aradığı golü 83. dakikada buldu. Sol kanattan içeri kateden Vinicius Jr, meşin yuvarlağı Rodrygo'ya aktardı. Bu oyuncu topu tek pasla ceza sahasındaki Casemiro ile buluşturdu. Casemiro'nun bekletmeden sağ ayağıyla uzak köşeye yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Brezilya, 2'de 2 yaptı ve son 16 turuna yükseldi.Brezilya'da yıldız futbolcu Neymar, ayağındaki sakatlık nedeniyle kadroda yer alamadı.Karşılaşmayı 43 bin 649 taraftarın takip ettiği açıklandı.974Ivan Arcides Barton Cisneros, David Jonathan Moran Santos, Zachari Zeegelaar (El Salvador)Alisson, Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Sandro (Dk. 86 Alex Telles), Casemiro, Paqueta (Dk. 46 Rodrygo), Fred (Dk. 58 Bruno Guimaraes), Raphinha (Dk. 73 Antony), Vinicius Jr, Richarlison (Dk. 73 Jesus)Sommer, Widmer (Dk. 86 Frei), Akanji, Elvedi, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Vargas (Dk. 59 Fernandes), Sow (Dk. 76 Aebischer), Rieder (Dk. 59 Steffen), Embolo (Dk. 76 Seferovic)Dk. 83 Casemiro (Brezilya)Dk. 50 Rieder (İsviçre), Dk. 52 Fred (Brezilya)