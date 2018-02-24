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İsviçre kayak takımı PyeongChang'da altının sahibi oldu

Alp disiplini kayak takım finalinde birinci olan İsviçre, altın madalya elde etti

Kaynak: AA
İsviçre kayak takımı PyeongChang'da altının sahibi oldu
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24 Şubat 2018 12:33
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda Alp disiplini kayak takım finalinde İsviçre, altın madalya kazandı.

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 15. gününde, Alp disiplini kayakta takım finali yapıldı.

Denise Feierabend, Ramon Zenhaeusern, Wendy Holdener ve Daniel Yule'nin yer aldığı İsviçre, finalde Avusturya'yı 3-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Avusturya'nın gümüş madalyada kaldığı finalde, Fransa ile 2-2 berabere kalmasına rağmen daha kısa sürede yarışı tamamlayan Norveç ise üçüncü olarak bronz madalya elde etti.

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