İsviçre - İspanya maçı canlı olarak Tuttur'da

EURO 2020 Çeyrek finalinde İsviçre ile İspanya kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com
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Karşılaşmada İsviçre'nin galibiyetine 4,80'lik oran verilirken İspanya'nın galibiyetine 1,49'luk oran uygun görüldü. Maçın beraberliğine 3,35 oran verilirken 2,5 ÜST oranı 1,73 ve 2,5 ALT oranı 1,74 polarak belirlendi. İSVİÇRE - İSPANYA MAÇI TUTTUR'DA! TIKLAYIN HANGİ OYUNCU GOL ATAR?
İsviçre - İspanya maçı için açılan özel bahislerde Alvaro Morata'nın gol atmasına 2,18'lik oran verilirken Gerard Moreno'nun gol atmasına 2,35'lik oran uygun görüldü. İsviçre'de ise Haris Seferovic'in gol atmasına 3,35'lik oran uygun görülürken Mario Gavrancic'in gol atmasına ise 3,45'lik oran belirlendi. KIRMIZI KART OLUR MU?
Karşılaşma öncesi açılan özel bahislerde Kırmızı kart olur seçeneği için 3,85'lik oran uygun görüldü. İLK KUPONUNDA 60 TL HEDİYE!
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