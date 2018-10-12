UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile İsviçre karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısında gol olmadı ve devreye 0-0'lık eşitlikle girdi.
Karşılaşmanın 58. dakikasında Romelu Lukaku ile öne geçen Belçika, 76. dakikada Gavranovic'in golüne engel olamadı ve skor 1-1'e geldi.
Son sözü yine 84. dakikada Romelu Lukaku söyledi ve Belçika, İsviçre'yi 2-1 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Belçika puanını 6'ya yükseltti. İsviçre ise 3 puanda kaldı.
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Mücadelenin ilk yarısında gol olmadı ve devreye 0-0'lık eşitlikle girdi.
Karşılaşmanın 58. dakikasında Romelu Lukaku ile öne geçen Belçika, 76. dakikada Gavranovic'in golüne engel olamadı ve skor 1-1'e geldi.
Son sözü yine 84. dakikada Romelu Lukaku söyledi ve Belçika, İsviçre'yi 2-1 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Belçika puanını 6'ya yükseltti. İsviçre ise 3 puanda kaldı.
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