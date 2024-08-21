İsviçre'den Galatasaray için flaş açıklama

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında bu gece saat 22.00'de Young Boys'a konuk olacak.
Young Boys-Galatasaray maçı öncesinde İsviçreli gazeteci Alain Kunz, Fanatik'e konuştu. Blick gazetesi yazarının özellikle Türk taraftarlar ile ilgili söylediği sözler gündem oldu.
Bu akşam nasıl bir maç bekliyorsunuz? Sence favori kim?
"Sıkı bir maç olacak. Young Boys evinde güçlü bir takım. Manchester City'yi bile zorlamıştı. Ama genel olarak tabii ki Galatasaray açık ara favori."
Young Boys bu sezon ligde beş maç oynadı ve hiçbirini kazanamadı. Sorun nedir?
"Söylemesi zor! Lige yeni çıkan bir takıma karşı kaybederek kötü bir başlangıç yaptılar. Ardından ikinci deplasmanı ve üçüncü deplasmanı da feci bir şekilde kaybettiler. Takım bireysel olarak iyi ama kolektif olarak şu ana kadar iyi değil.
"Şimdi üç maçtır yenilmiyorlar ve Şampiyonlar Ligi ile birlikte her şeyin değişmesini umuyorlar. Ancak bazı oyuncular düşük performans gösteriyor ve takımda gerçek bir lider yok. Bu büyük bir sorun!"
Young Boys'un en güçlü ve zayıf yönleri neler?
"Güçlü yönleri şu; yedi yılda altı kez şampiyon olan ve düzenli olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılan bir takım olarak genellikle baskınlar. Fiziksel olarak güçlüler. Ama şimdi zihinsel olarak biraz dağılmış durumdalar. Dengelerini bozmak kolay."
Young Boys'ta en tehlikeli oyuncu kim? Galatasaray hangi oyuncu için önlem almalı?
"Filip Ugrinic geçen yıl ligin en iyi oyuncusu seçildi. Sporting CP karşısında ayak parmağını kırana kadar muazzam bir sezon geçirdi ve o zamandan beri eski gücüne kavuşmak için mücadele ediyor. bu yüzden EURO 2024'e çağrılmadı. ama yavaş ama emin adımlarla geri dönüyor. Ganvoula da tipik bir santrfor ve tehlikeli olabilir."
Young Boys'un bu sezonki oyun felsefesi nasıl? Kontrollü mü oynuyorlar yoksa agresif ve ofansif mi?
"Kontrolü ellerinde tutmak istiyorlar. Maçtan önce oyuncuların söylediği buydu. Lauper ve Von Ballmoos da bunlardan bahsetti. Sonrasında ise hızlı hücumlarla ileriye gidip gol bulmak istiyorlar."
Galatasaray'ı takip ediyor musun? İsviçre'den nasıl görünüyor?
"Süper Lig'i takip etmediğim gibi Galatasaray'ı da takip etmiyorum. ama onlar Türkiye'nin bir numarası."
Sence Galatasaray'ın en tehlikeli oyuncusu kim? Young Boys hangi oyuncuya dikkat etmeli?
"Mauro Icardi, Dries Mertens, Michy Batshuayi ve Hakim Ziyech."
Bu akşam stadyumda nasıl bir atmosfer olacak? Kaç bilet satıldı?
"Süper bir atmosfer. Biraz Türk usulü. Ama Young Boys taraftarları etkileyici. Tüm Avrupa'da kendilerine mükemmel bir imaj yarattılar. Manchester United'a sorun, son derece etkilendiler. Bu yüzden süper bir atmosfer olacak. Ama doğruyu söylemek gerekirse: EURO 2024'te olduğu gibi Türk taraftarlar tarafından tamamen gereksiz olan düşmanca ıslıklarla rahatsız edilmemeyi umuyorum."
Young Boys-Galatasaray maçı öncesinde İsviçreli gazeteci Alain Kunz, Fanatik'e konuştu. Blick gazetesi yazarının özellikle Türk taraftarlar ile ilgili söylediği sözler gündem oldu.
Bu akşam nasıl bir maç bekliyorsunuz? Sence favori kim?
"Sıkı bir maç olacak. Young Boys evinde güçlü bir takım. Manchester City'yi bile zorlamıştı. Ama genel olarak tabii ki Galatasaray açık ara favori."
Young Boys bu sezon ligde beş maç oynadı ve hiçbirini kazanamadı. Sorun nedir?
"Söylemesi zor! Lige yeni çıkan bir takıma karşı kaybederek kötü bir başlangıç yaptılar. Ardından ikinci deplasmanı ve üçüncü deplasmanı da feci bir şekilde kaybettiler. Takım bireysel olarak iyi ama kolektif olarak şu ana kadar iyi değil.
"Şimdi üç maçtır yenilmiyorlar ve Şampiyonlar Ligi ile birlikte her şeyin değişmesini umuyorlar. Ancak bazı oyuncular düşük performans gösteriyor ve takımda gerçek bir lider yok. Bu büyük bir sorun!"
Young Boys'un en güçlü ve zayıf yönleri neler?
"Güçlü yönleri şu; yedi yılda altı kez şampiyon olan ve düzenli olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılan bir takım olarak genellikle baskınlar. Fiziksel olarak güçlüler. Ama şimdi zihinsel olarak biraz dağılmış durumdalar. Dengelerini bozmak kolay."
Young Boys'ta en tehlikeli oyuncu kim? Galatasaray hangi oyuncu için önlem almalı?
"Filip Ugrinic geçen yıl ligin en iyi oyuncusu seçildi. Sporting CP karşısında ayak parmağını kırana kadar muazzam bir sezon geçirdi ve o zamandan beri eski gücüne kavuşmak için mücadele ediyor. bu yüzden EURO 2024'e çağrılmadı. ama yavaş ama emin adımlarla geri dönüyor. Ganvoula da tipik bir santrfor ve tehlikeli olabilir."
Young Boys'un bu sezonki oyun felsefesi nasıl? Kontrollü mü oynuyorlar yoksa agresif ve ofansif mi?
"Kontrolü ellerinde tutmak istiyorlar. Maçtan önce oyuncuların söylediği buydu. Lauper ve Von Ballmoos da bunlardan bahsetti. Sonrasında ise hızlı hücumlarla ileriye gidip gol bulmak istiyorlar."
Galatasaray'ı takip ediyor musun? İsviçre'den nasıl görünüyor?
"Süper Lig'i takip etmediğim gibi Galatasaray'ı da takip etmiyorum. ama onlar Türkiye'nin bir numarası."
Sence Galatasaray'ın en tehlikeli oyuncusu kim? Young Boys hangi oyuncuya dikkat etmeli?
"Mauro Icardi, Dries Mertens, Michy Batshuayi ve Hakim Ziyech."
Bu akşam stadyumda nasıl bir atmosfer olacak? Kaç bilet satıldı?
"Süper bir atmosfer. Biraz Türk usulü. Ama Young Boys taraftarları etkileyici. Tüm Avrupa'da kendilerine mükemmel bir imaj yarattılar. Manchester United'a sorun, son derece etkilendiler. Bu yüzden süper bir atmosfer olacak. Ama doğruyu söylemek gerekirse: EURO 2024'te olduğu gibi Türk taraftarlar tarafından tamamen gereksiz olan düşmanca ıslıklarla rahatsız edilmemeyi umuyorum."
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