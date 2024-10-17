İsviçre'de Halil Umut Meler'in kararlarına tepki!

UEFA Uluslar Ligi'nde İsviçre ile Danimarka arasında oynanan ve 2-2 sona eren maçta, Türk hakem üçlüsünün verdiği kararlar gündeme damgasını vurdu. Karşılaşmada orta hakem olarak görev yapan Halil Umut Meler'in yanı sıra iki Türk yardımcı hakemin de sahadaki kararları, eleştiri topladı.



UEFA Uluslar Ligi'nde İsviçre ile Danimarka arasında oynanan ve 2-2 sona eren maçta, Türk hakem üçlüsünün verdiği kararlar İsviçre'de eleştiri aldı.



Murat Yakın'ın teknik direktörlüğünü yaptığı İsviçre Milli Takımı, gruptaki ilk üç maçını kaybetmişti. Danimarka karşısında alınacak galibiyet, İsviçre'ye çeyrek finale yükselme şansını yeniden kazandırabilirdi. Ancak iptal edilen bu gol, İsviçre için kritik bir dönüm noktası oldu.



"AÇI TAMAMEN YANLIŞ"



Maçın hakem performansını eleştiren eski FIFA kokartlı hakem Urs Meier, özellikle yardımcı hakemin hatalı pozisyon alışına dikkat çekti. Meier, "Köşe vuruşu sırasında yardımcı hakemin çizgiyi görebileceği en uygun yerde durması gerekirdi. Ancak o, orta sahaya doğru bir metre çekilerek yanlış bir açıya geçti ve en kritik görevi olan topun çizgiyi geçip geçmediğini tespit edemedi" ifadelerini kullandı.



Yardımcı hakemin topun taç çizgisini aştığını nasıl fark ettiği anlaşılmazken, Danimarka kalecisi Kasper Schmeichel'in pozisyon sonrası hiçbir itirazda bulunmaması da dikkat çekti. İsviçre basını, "Eğer top dışarı çıkmış olsaydı, Schmeichel kesinlikle hakeme itiraz ederdi" yorumunu yaparak hakemlerin kararını sorguladı.



UEFA'DAN SERT ELEŞTİRİ BEKLENİYOR



İsviçre medyası, UEFA'nın bu hatalı kararın ilerleyen süreçte "nasıl hakemlik yapılmaması gerektiğine" dair örnek gösterilebileceğini öne sürdü.



Yan hakemin yanlış pozisyon alması nedeniyle oyunun kaderi değişirken, bu hata İsviçre'nin Uluslar Ligi'ndeki umutlarına ağır bir darbe vurmuş oldu.



