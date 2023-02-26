İsviçre'de Balotelli'ye flaş tepki

İsviçre'nin Sion takımının taraftarları, St. Gallen'e karşı alınan 4-0'lık mağlubiyet sonrası takımın yıldızı Mario Balotelli'ye yoğun tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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İsviçre'de Balotelli'ye flaş tepki
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26 Şubat 2023 16:32
İsviçre'nin Sion ekibinde forma giyen İtalyan yıldız Mario Balotelli, takımın taraftarlarından flaş bir tepki gördü.

İsviçre Ligi'nin 22. haftasında Sion'un kendi sahasında St. Gallen'e 4-0 mağlup olması, taraftarları çok sinirlendirdi. Takıma yoğun tepki göstere taraftarlar en büyük protestoyu ise İtalyan yıldız Mario Balotelli'ye yaptı.

FORMASINI YAKTILAR

Tribünlerde, Mario Balotelli'nin giydiği 45 numaralı forma ateşe verilirken, yıldız oyuncu için "Ya bu forma için savaş ya da git" tezahüratları yapıldı.

Sion'un sezon başında Adana Demirspor'dan transfer ettiği 32 yaşındaki Mario Balotelli, bu sezon Sion formasıyla çıktığı 12 maçta 5 gol kaydetti. 10 takımın bulunduğu İsviçre Süper Ligi'nde Sion, 9. sırada bulunuyor.



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