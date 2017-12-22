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İsveç'ten Johan Elmander açıklaması!

İsveç Kulübü Örgryte'nin başkanı Joakim Nordh, sözleşmeli futbolcuları Johan Elmander'in, Fatih Terim'in Galatasaray'daki yardımcısı olacağı yönündeki haberler karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Kaynak: Milliyet
İsveç'ten Johan Elmander açıklaması!
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22 Aralık 2017 06:14
Johan Elmander'in Fatih Terim'in yardımcısı olacağı yönündeki haberler İsveç'te şaşkınlıkla karşılandı. Aktif futbolculuk hayatını sürdüren, ülkenin ikinci lig takımlarından Örgryte forması giyen 36 yaşındaki forvetin daha yeni kulübüyle sözleşme yaptığı ve şimdi Türkiye'de antrenör olacağının söylendiği belirtildi.

"Hiçbir bilgim yok"

Şaşkınlığını gizleyemeyenlerden bir tanesi de Örgryte Kulübü Başkanı Joakim Nordh oldu. Bu sezon başında İsveç 2. liginde mücadele eden ekiple kontrat imzalayan Elmander'in takımdan ayrılmasının söz konusu olmadığını söyleyen Nordh "Takımdan ayrılacağıyla ilgili bir işaret almadınız mı?" sorusuna "Hayır, hiç" yanıtı verip "Açıkçası bu söylenenler hakkında hiçbir şey bilmiyorum" dedi.

"Galatasaray ile görüşürüz"

"Johan Elmander bizim futbolcumuz. Bizle gelecek yıl için de sözleşmesi var. Kendisiyle oturur konuşuruz ama kontratı sürdüğü için bu konuda sakiniz. Johan çok iyi bir insan, onunla olduğu gibi Galatasaray ile de görüşme başlatırız. Ancak öncelikle bir futbolcumuzla konuşalım. Ne istiyor, ne diyor bir bakalım. Ona göre adım atalım"

1 yıl daha kontratı var

İsveç ikinci liginde sezon geçtiğimiz ay sona erdi. Johan Elmander, takımının formasıyla 23 maça çıktı, 4 gol-1 asistle katkı sundu. Nisan ayında başlayacak yeni sezon öncesi dört aylık bir boşluk bulunurken, futbolcunun da kulübüyle bir yıllık daha kontratı bulunuyor.



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