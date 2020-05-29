İsveç'te teknik direktör Janne Andersson'un sözleşmesi uzatıldı

İsveç Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Janne Andersson'un 2022'de bitecek sözleşmesi 2024'e kadar uzatıldı.

Haber; AA
İsveç'te teknik direktör Janne Andersson'un sözleşmesi uzatıldı
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29 Mayıs 2020 15:47
İsveç Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Janne Andersson'un sözleşmesi yenilendi.

İsveç Futbol Federasyonu, 57 yaşındaki İsveçli çalıştırıcı Andersson'un 2022'de bitecek sözleşmesinin 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Andersson, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final oynattığı takımıyla 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası bileti de almıştı.

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