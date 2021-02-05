İsveç'te Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bini geçti

Halk Sağlık Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 10 milyon nüfuslu ülkede vaka sayısı, son 24 saatte 3 bin 758 artışla 584 bin 674'e yükseldi.



Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da son 24 saatte 89 artarak, 12 bin 115'e çıktı.



"Huzurevlerinde Kovid-19 hastası yaşlılar ölüme terk edildi" Expressen gazetesinin haberine göre, "Eskilstuna, Katrineholm ve Kramfors kentlerindeki huzurevlerinde ölüme terk edilen Kovid-19 hastası 3 yaşlının hayatını yitirdiği" ortaya çıktı.



Konuya ilişkin açıklama yapan İsveç Sağlık ve Bakım Müfettişliği (IVO) Genel Müdürü Sofia Wallström, huzurevlerinde personel eksikliğine işaret ederek, belediyelerin huzurevlerindeki eksikleri tamamlamaları için 15 Mart'a kadar süre tanıdıklarını kaydetti.



Umea Üniversitesi Geriatri Bilim Dalı Üyesi Prof. Yngve Gustafson, IVO'yu eleştirerek, ülkede huzurevlerinde bakımı yapılmadığı için ölen Kovid-19 hastası yaşlıların çok daha fazla olduğunu ileri sürdü.



Huzurevlerinde daha fazla kar etmek için kısıtlamalara gidildiğine dikkati çeken Gustafson, "Yaşlıların hayatı daha mı değersiz? Huzurevlerindeki eksikler ve ölüme terk edilen yaşlılar buzdağının görünen kısmı. Birde görünmeyen kısmı var. Ne yazık ki huzurevlerinde ölüme terk edilen ve hayatını kaybeden yaşlıların çok fazla olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.



