İsveç'te futbolculara test yapılmayacak

"İSTEYEN KENDİ TESTİNİ YAPTIRABİLİR"

İsveç'te futbolculara antrenman ve maç öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılması zorunlu olmayacak.İsveç Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, salgın nedeniyle askıya alınan liglerin 14 Haziran'da seyircisiz olarak başlatılmasının planlanlandığı hatırlatılırken, bu kapsamda futbolculara antrenman ve maç öncesi Kovid-19 testi uygulanmasının ise zorunlu olmayacağı belirtildi.Tesislere geldiklerinde form dolduracak olan futbolcuların sahaya çıkıp çıkmayacaklarına kulüp doktorları tarafından karar verileceği ifade edildi.Federasyondan yapılan açıklamada, "Futbolcular işini yapmalı. Semptomları taşıyan oyuncular kadroya alınmayacak. Bu oyuncular, hastanelere gidip kendi testlerini yaptırabilir." ifadeleri yer aldı.Worldometer internet sitesinin verilerine göre, koronavirüse karşı hafif önlemlerle mücadele eden İsveç'te şimdiye kadar 27 bin 272 vaka görülürken, 3 bin 313 kişi hayatını kaybetti.