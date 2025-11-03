İsveçli yüzücü davul zurna eşliğinde Türkiye'den uğurlandı

Türkiye'den İsveç'e yüzme hedefiyle İstanbul'dan Çanakkale'ye ulaşan 66 yaşındaki İsveçli yüzücü Jari Cennet Tammi, ülkedeki son rotasını Türk yüzücülerle Saros Körfezi'nde tamamladıktan sonra davul zurna eşliğinde Yunanistan'a uğurlandı.İspanya'nın Las Palmas kenti sahilinde 2016'da günde 3 kilometre yüzmeye başlayan, 2021'de Stockholm takımadalarında toplam 328 kilometre yüzen Tammi, 2023'te Stockholm'den Finlandiya'nın Helsinki şehrine 541 kilometre yüzdükten sonra yeni yerler keşfetme düşüncesiyle Türkiye'ye geldi.Geçen yıl İstanbul'dan Stockholm'e yüzerek gitme fikriyle kulaç atmaya başlayan Tammi, zaman zaman yaşadığı aksaklıklara rağmen yaşamını sığdırdığı 3 çantasıyla yaklaşık bir ay önce ulaştığı Çanakkale'de, Boğaz'ı geçtikten sonra hava şartlarının el verdiği günlerde Saros Körfezi'nde yüzmeye devam etti.Tammi, konaklamak için çadır kurduğu Gelibolu'nun Karainebeyli köyüne bağlı İncir Limanı'nda, İstanbul'dan gelen Suadiye Bükü Yüzücüleri ve Çanakkale Dardanos Yüzme Kulübü yüzücüleriyle bir araya geldi.Yüzücüler, İsveçli Tammi'nin Türkiye'den ayrılması dolayısıyla limanda davul zurna eşliğinde uğurlama etkinliği düzenledi.Tammi, sahildeki son hazırlıklarını tamamlamasının ardından yüzücülerle limandan denize açılıp 3 kilometre yüzerek, ülkedeki son rotasını tamamladı.İsveçli yüzücü ve beraberindekiler, yaklaşık 1,5 saat kulaç attıktan sonra Tayfur köyüne bağlı Sazlı Limanı'ndan karaya çıktı. Su altı fotoğrafçısı Murat Şentürk de Tammi'nin Türkiye'de son kez kulaç attığı anları su altından görüntüledi.Kendisi de açık su yüzücüsü olan iş insanı Ayhan Kutlu ve Gelibolu Yarımadası'nda kaldığı sürede misafirperverlik gösteren dalış eğitmeni Zehra Akkoyun ile güzel dostluklar kuran Tammi, uğurlamaya gelenlerle vedalaştıktan sonra Yunanistan'ın Selanik şehrine gitmek üzere kara yoluyla Çanakkale'den ayrıldı.Çadırından uyku tulumuna, yiyecekten güneş paneline kadar tüm ihtiyaçlarını sığdırdığı su geçirmez 3 çantasıyla denizlerde kulaç atan Tammi, İsveç'e 2036'da ulaşmayı hedefliyor.Tammi, AA muhabirine, Türkiye'de yaşadığı serüvenin haberleştirilmesinin ardından sosyal medyadan gelen tepkilerden son derece mutlu olduğunu dile getirdi.Haberin ardından kendisini çok kişinin tanıdığını anlatan Tammi, "İnsanların arasında dolaşırken 'Seni tanıyorum, seni görüyorum, sen yüzücüsün' cümlelerini çok sık duyuyorum. Ben zaten ünlüydüm sizin yaptığınız haberden sonra daha da ünlü oldum." dedi.Tammi, Türk halkının çok cömert ve yardımsever olduklarını, "Hayır" kelimesini duymak istemediklerini ve sürekli kendisini davet ettiklerini belirterek, "Gel çay iç', 'balık yersin', 'baklava var' diyorlar, benimle yediklerini, içtiklerini paylaşıyorlar. Bu onların hoşuma giden bir yanı. O kadar çok sevgi veriyorlar." diye konuştu.Türk yüzücülerin kendisini uğurlamak için İstanbul'dan gelmelerinin çok anlamlı olduğunu belirten Tammi, "Bugün benimle 2,5-3 kilometre yüzdüler. Arkadaşlarımın buraya gelip 'Bay bay Jari' demesi gerçekten içimi ısıttı, çok güzel." ifadesini kullandı.Tammi, yüzücü arkadaşlarının kendisini davul ve zurnayla uğurlamasına ilişkin, "Birisi davul getirmiş. Sirk gibiydi, çok eğlenceliydi. Kim yaptıysa güzel bir jest olmuş. Davul sesini beğendim." dedi.Arkadaşı Akkoyun'un kendisini Edirne'nin Keşan ilçesine götüreceğini, oradan da otobüsle Selanik'e gideceğini anlatan Tammi, şöyle konuştu:"Yunanistan'ın güneyine gideceğim. Orasının akşamları biraz daha sıcak olduğunu umut ediyorum. Benim için yüzmek sıkıntı değil ama güneşin olması benim için önemli. Güç kaynağı ve panelimi şarj etmek için güneşe ihtiyacım var. Bazı günler ise bulutlu. Diğer problem de yüzerken üzerime giydiğim giysi hava sıcak olmayınca kurumuyor."Tammi, İstanbul'dan Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine ulaşmasının 3 ay sürdüğünü ve yaklaşık 600 kilometre yüzdüğünü ifade ederek, maceraya atılmak isteyen ama cesaret edemeyenlere "Yapmayın böyle bir şey. Gidin yatağınızda yatın akşamları. Benim gibi büyük maceralara atılmayın. Ben başladım sonuna kadar bitirmek zorundayım. 25-30 kilometre yüzün ama bu kadar çılgınca bir şey yapmanıza gerek yok. Bisikletle, yürüyerek gidebilirsin ama yüzerek böyle bir şey yapmayın, bu çılgınca." tavsiyesinde bulundu.Türkiye'de birçok arkadaş edindiğini belirten Tammi, "Kimi bana 'Yaparsın Jari yaparsın', kimi 'Delirmişsin kendine yapacak başka iş bul', kimi 'Çanakkale'yi geçemeden öleceksin orada köpek balıkları var' dedi. Ama bakın Çanakkale'nin etrafında yüzdüm ve buradayım." dedi.