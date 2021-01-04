İsveçli yıldız Türkiye'ye transfer oluyor

İsveçli santrafor Isaac Kiese Thelin'in Türkiye'ye transfer olacağı iddia ediliyor.

Haber; Sporx.com dış haberler
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İsveçli yıldız Türkiye'ye transfer oluyor
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04 Ocak 2021 17:37
28 yaşındaki Isaac Kiese Thelin'in adı Türkiye ile anılıyor. İstanbul'un 3 büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra Başakşehir de oyuncuyla ismi anılan kulüpler oldular.

Kariyerini Anderlecht'te sürdüren golcü oyuncunun sözleşmesi 2022 yazında sona eriyor.

OCAK'TA ANLAŞMA

Expressen'in haberine göre; Süper Lig devleri forvet oyuncusunu devre arası transfer döneminde bitirmek istiyor.

İsveçli forvet oyuncusu bu sezon 3 maça çıkarken, bu maçlarda 2 gol kaydetti.



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