İsveçli yıldız Türkiye'ye transfer oluyor

28 yaşındaki Isaac Kiese Thelin'in adı Türkiye ile anılıyor. İstanbul'un 3 büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra Başakşehir de oyuncuyla ismi anılan kulüpler oldular.



Kariyerini Anderlecht'te sürdüren golcü oyuncunun sözleşmesi 2022 yazında sona eriyor.



OCAK'TA ANLAŞMA



Expressen'in haberine göre; Süper Lig devleri forvet oyuncusunu devre arası transfer döneminde bitirmek istiyor.



İsveçli forvet oyuncusu bu sezon 3 maça çıkarken, bu maçlarda 2 gol kaydetti.



