2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nın kadınlar curling finalinde İsveç, ev sahibi Güney Kore'yi 8-3 yenerek altın madalya kazandı.PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların son günündeki kadınlar curling finalinde, İsveç ile Güney Kore karşılaştı.Anna Hasselborg, Sara McManus, Agnes Knochenhauer, Sofia Mabergs ve Jennie Waahlin'den oluşan kadrosuyla İsveç, Güney Kore'yi 8-3 mağlup ederek kadınlarda 2006 ve 2010'un ardından üçüncü kez olimpiyat şampiyonu oldu.Güney Kore'nin gümüş madalyada kaldığı kadınlar curling kategorisinde, üçüncülük mücadelesinde Büyük Britanya'yı 5-3 yenen Japonya ise bronz madalya elde etti.