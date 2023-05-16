İsveçli golcüye Süper Lig radarı

Katar Ligi Takımlarından Al-Sailiya forması giyen Carlos Strandberg'in Türk kulüpleri tarafından takip ediliği öğrenildi.

Haber; Hürriyet
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İsveçli golcüye Süper Lig radarı
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16 Mayıs 2023 09:55
Son güncelleme 16 Mayıs 2023 10:00
Süper Lig'de henüz sezon tamamlanmazken kulüpler yeni sezon hazırlıklarına şimdiden yapmaya başladı.

Transfer çalışmalarına başlayan ekiplere Katar'dan Mozambik asıllı İsveçli santrafor oyuncusu Carlos Strandberg'in önerildiği öğrenildi.

BAŞAKŞEHİR DE İLGİLENİYOR

Kariyerine Katar'da devam eden 27 yaşındaki golcüyü Konyaspor, Antalyaspor ve ligin yeni ekiplerinden Samsunspor'un yanı sıra Başakşehir'inde ilgilendiği öğrenildi.

BU SEZON TOPLAM 15 GOL ATTI

Kariyerinde toplamda 12 ayrı takım forması terleten Strandberg bu sezon şu ana kadar 26 maçta 15 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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