İsveçli golcüye Süper Lig radarı

Süper Lig'de henüz sezon tamamlanmazken kulüpler yeni sezon hazırlıklarına şimdiden yapmaya başladı.



Transfer çalışmalarına başlayan ekiplere Katar'dan Mozambik asıllı İsveçli santrafor oyuncusu Carlos Strandberg'in önerildiği öğrenildi.



BAŞAKŞEHİR DE İLGİLENİYOR



Kariyerine Katar'da devam eden 27 yaşındaki golcüyü Konyaspor, Antalyaspor ve ligin yeni ekiplerinden Samsunspor'un yanı sıra Başakşehir'inde ilgilendiği öğrenildi.



BU SEZON TOPLAM 15 GOL ATTI



Kariyerinde toplamda 12 ayrı takım forması terleten Strandberg bu sezon şu ana kadar 26 maçta 15 gol 3 asistlik performans sergiledi.



