''İsveç'in Zlatan'a ihtiyacı var''

Dünya Kupası'nın en büyük sürprizlerinden biri olan ve adını çeyrek finale yazdıran İsveç ile ilgili ilginç bir açıklamada eski futbolcu Jenas'tan geldi.İngiltere'de bir televizyon kanalında Dünya Kupası'nı yorumlayan Jermain Jenas, İsveç'in artık bir Zlatan'a ihtiyacı olduğunu söyledi.Bu tura kadar takım birlikteliği ile gelen İsveç'in artın fark yaratacak bir isme sahip olduğunu söyleyen Jenas,ifadelerini kullandı.İsveç, Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere ile karşı karşıya gelecek.