''İsveç'in Zlatan'a ihtiyacı var''
Eski futbolcu Jermain Jenas, katıldığı televizyon programında İsveç'in bundan sonra turu geçmek için Zlatan gibi bir isme ihtiyaç duyacağını söyledi.
Dünya Kupası'nın en büyük sürprizlerinden biri olan ve adını çeyrek finale yazdıran İsveç ile ilgili ilginç bir açıklamada eski futbolcu Jenas'tan geldi.
İngiltere'de bir televizyon kanalında Dünya Kupası'nı yorumlayan Jermain Jenas, İsveç'in artık bir Zlatan'a ihtiyacı olduğunu söyledi.
Bu tura kadar takım birlikteliği ile gelen İsveç'in artın fark yaratacak bir isme sahip olduğunu söyleyen Jenas, ''İsveç artık yıldız oyuncusu olmadan oynuyor. Bence onların yıldızı birliktelikleri. Ama Dünya Kupası gibi bir arenada çeyrek finali geçmek istiyorsanız bir Zlatan'a ihtiyacınız var'' ifadelerini kullandı.
İsveç, Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere ile karşı karşıya gelecek.
İngiltere'de bir televizyon kanalında Dünya Kupası'nı yorumlayan Jermain Jenas, İsveç'in artık bir Zlatan'a ihtiyacı olduğunu söyledi.
Bu tura kadar takım birlikteliği ile gelen İsveç'in artın fark yaratacak bir isme sahip olduğunu söyleyen Jenas, ''İsveç artık yıldız oyuncusu olmadan oynuyor. Bence onların yıldızı birliktelikleri. Ama Dünya Kupası gibi bir arenada çeyrek finali geçmek istiyorsanız bir Zlatan'a ihtiyacınız var'' ifadelerini kullandı.
İsveç, Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere ile karşı karşıya gelecek.
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