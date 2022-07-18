İsveç ve Hollanda çeyrek finalde

2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası C Grubu'nda İsveç ve Hollanda çeyrek finale yükseldi.



İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı turnuvada C Grubu'nun 3. ve son maçları oynandı.



İsveç, Portekiz'i Angeldal (2), Asllani, Blackstenius ve Carole Costa'nın (kendi kalesine) golleriyle 5-0 yendi.



Hollanda ise İsviçre'yi Leuchter (2), Pelova ve Crnogorcevic'in (kendi kalesine) golleriyle 4-1 mağlup etti.



Bu sonuçlarla 7 puana ulaşan takımlardan İsveç, averajla lider, Hollanda da 2'nci olarak son 8'e kaldı.



Birer puan toplayabilen İsviçre ve Portekiz ise turnuvaya veda etti.









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