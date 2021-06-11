İsveç - Ukrayna maçı canlı olarak Tuttur'da

EURO 2020 son 16 turu mücadelesinde İsveç ile Ukrayna kozlarını paylaşacak. Maçın heyecanı Tuttur.com
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Karşılaşmada İsveç'in galibiyetine 2,06 oran verilirken Ukrayna'nın galibiyetine 2,80 ve beraberliğe ise 2,75 oran verildi. Maçın 2,5 ALT oranı 1,41 ve 2,5 ÜST oranı ise 2,15'ten oluştu. İSVEÇ - UKRAYNA MAÇI TUTTUR'DA! TIKLAYIN HANGİ OYUNCU GOL ATAR?
İsveç ile Ukrayna'nın karşı karşıya geleceği maçta Alexander Isak'ın gol atmasına 2,75 oran verilirken Marcus Berg'in gol atmasına ise 2,95 oran uygun görüldü. Ukrayna cephesinde ise Roman Yaremchuk'un gol atmasına 3,20 oran verilirken Andriy Yarmolenko'nun gol atmasına ise 3,40 oran verildi. KIRMIZI KART OLUR MU?
Bu zorlu maç için açılan özel bahislerde Kırmızı kart olur seçeneğine 3,85'lik oran verildi. İLK KUPONUNDA 60 TL HEDİYE!
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